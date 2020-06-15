В столице Чувашии 14 июня около 15 часов 50 минут на улице Айзмана 55-летняя горожанка вместе с дочерью переходила дорогу, когда их сбил автомобиль ВАЗ 2107. После происшествия водитель скрылся. Женщины с травмами доставлены в больницу.

В этот же день в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары задержали нарушителя. Им оказался 13-летний мальчик. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, штрафов за передачу авто несовершеннолетнему два – один в отношении того, кто передает, по части 3 статьи 12.7. КоАП РФ. Его сумма равно 30 тысячам рублей.

Второй штраф – несовершеннолетнему, который садится за руль и приступает к управлению. Это часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Сумма штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.