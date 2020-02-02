В Чебоксарах проходит конкурс снежных построек к 100-летию Чувашской автономии

2 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В детских садах столицы Чувашии продолжается конкурс зимних построек. Благодаря совместной работе детей, родителей и педагогов, территории детских садов облагораживаются различными тематическими снежными фигурами и сооружениями. Основной темой конкурса стало 100-летие Чувашской автономии. В конкурсе выделена специальная  номинация «Земля Улыпа», которая раскроет культурное наследие  Республики. Об этом сообщает Управление образования столицы Чувашии.

Конкурс проводится с 16 января по 21 февраля 2020 года.

2.02.2020
www.tavanen.ru

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