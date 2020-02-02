В детских садах столицы Чувашии продолжается конкурс зимних построек. Благодаря совместной работе детей, родителей и педагогов, территории детских садов облагораживаются различными тематическими снежными фигурами и сооружениями. Основной темой конкурса стало 100-летие Чувашской автономии. В конкурсе выделена специальная номинация «Земля Улыпа», которая раскроет культурное наследие Республики. Об этом сообщает Управление образования столицы Чувашии.

Конкурс проводится с 16 января по 21 февраля 2020 года.