В столице Чувашии 14 и 15 августа пройдет первая детская парусная регата.Мероприятие будет приурочено празднованию 100-летия образования Чувашской автономии и Дня города Чебоксары. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

По словам президента Федерации парусного спорта Чувашии Алексея Шлямина, местом проведения парусной регаты станут акватория Чебоксарского Залива и р.Волга в районе Московской набережной. За штурвал яхт международного класса «Оптимист» встанут юные спортсмены в возрасте от 9 до 13 лет. Ребятам постарше (13-18 лет) доверят управлять швертботами национальных классов «Луч» и «Ракета».

Всего в соревнованиях ожидается участие порядка 20 яхт. Желание принять участие в состязаниях изъявили и юные яхтсмены из Казани и Нижнего Новгорода.

Кроме того, 15 августа запланировано проведение праздника водных видов спорта, в рамках которого пройдут показательные выступления на гидроциклах, а также гребцов на байдарках, виндсерфингистов и сапбордингистов.

8.07.2020

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