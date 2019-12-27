На Московской набережной Чебоксар 31 декабря 2019 г. в 12.00 при благоприятных погодных условиях пройдёт традиционное новогоднее мероприятие — кайтсёрф-парад Дедов Морозов. Организаторами мероприятия выступают администрация города Чебоксары совместно с Федерацией Парусного Спорта Чувашии и кайт -клуба «Ветер Волги». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.
В соревнованиях примут участие не только Деды Морозы, но и Снегурочки с персонажами из мультфильмов и сказок.
Программа мероприятия:
— 11.30 — сбор участников;
— 12.00 – старт;
— 13.00 — дружеское чаепитие у ёлки.
27.12.2019
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