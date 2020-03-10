15 марта на Площади Республики в Чебоксарах пройдет торжественное мероприятие в честь воссоединения Крыма с Россией. В этот день будут работать 20 интерактивных площадок. Об этом сообщается в Инстаграме главы администрации столицы Чувашии Алексея Ладыкова.

Митинг-концерт начнется 15 марта в 12:00 на площади Республики. С патриотической концертной программой выступят творческие коллективы и солисты чувашской эстрады.

Сквер перед Педагогическим университетом станет большой интерактивной площадкой с 20-ю направлениями: спортивными, творческими, кулинарными и народными.

Спортивная школа по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой проведет презентацию тира; учреждения культуры, школы дополнительного образования, библиотеки и дворцы детского творчества организуют мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. Для самых маленьких будет работать мини железная дорога и картинг.

Кулинарные изделия, горячий чай, украшения и сувениры представят мастера потребительского рынка и народного промысла.

На время мероприятия движение в центре города будет ограничено.

10.03.2020

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