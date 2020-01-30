В столице Чувашии для поддержания санитарного состояния и эстетического вида формовочная обрезка выполняется на 10 тысячах деревьев на территории г.Чебоксары, многие из которых высажены 40-50 лет назад. Работы проводят подрядные организации АО «Зеленстрой» (Московский район) и ООО «Зеленый город» (Калининский и Ленинский район) под контролем специалистов технадзора МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». К концу января обрезка деревьев завершена вдоль улиц Калинина, Гайдара, К.Иванова, Привокзальная, Энгельса, Дзержинского,. Ленинградская, Ашмарина, Гагарина на Красной площади, проспектах Тракторостроителей, Мира, Московский. В настоящее время формовка деревьев продолжается по бульвару Орлова, ул. Гузовского, улице К.Маркса и бульвару Купца Ефремова. Работы будут завершены до начала сокодвижения (март-апрель). Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Кроме того, в Чебоксарах ежегодно осуществляется посадка молодых деревьев и кустарников. По информации МБУ «Управление экологии», за последние 2 лет в столице Чувашской Республики высажено около 1 тысячи деревьев и 4 тысячи кустарников.

30.01.2020

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