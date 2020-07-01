В рамках федерального проекта «Наследие» на главном стадионе «Спартак» столицы Чувашии идут работы по капитальному ремонту спортивного ядра. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

На стадионе планируется монтирование комплекта оборудования для легкой атлетики, комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек, комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля, комплекта оборудования для оснащения системой подогрева футбольного поля.

«На сегодняшний день на объекте реконструкции выполнены демонтажные работы. Ведутся работы по подготовке песчаного и щебеночного основания. Также здесь готовится основание под беговые дорожки – это итальянское покрытие Mondo. Реконструкция позволит увеличить время тренировочного процесса и повысить количество посещений учреждения любителями, в том числе детские секции по футболу, легкой атлетики и других игровых видов спорта. Естественно после реализации проекта возрастет количество горожан, которые занимаются физической культурой и спортом, в частности, возрастет количество детей занимающихся футболом. Работы ведутся своевременно, согласно план-графику», — сказал начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Александр Малов.

Стадион «Спартак» первый, где будет смонтирована система подогрева. Строителям на площади 7700 квадратных метров предстоит уложить 40 километров труб и подключить к системе теплообмена. На реконструкцию стадиона предусмотрено более 41 млн рублей, софинансирование из городского бюджета – 9 млн руб.

Согласно договору, работы, с учетом сертификации объекта, планируется завершить к 1 ноября. В программе церемонии открытия планируется провести футбольный матч. Подогрев газона обеспечит комфортные условия для футболистов.

1.07.2020

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