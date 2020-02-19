Согласно республиканской программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары» на 2013-2017 гг, в Чебоксарах предстояло расселить 263 аварийных дома. Как сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии, к настоящему времени 247 домов снесены, 1 дом признан объектом культурного наследия и из программы исключен, по 5 домам работы приостановлены, по 9-ти аварийным зданиям (ул. Поселковая, д.30а, ул. Гражданская, д.45, ул. Ашмарина, д.102/64,ул. Крупской, д.43, ул. Энергетиков, д.11, ул. Энергетиков, д.16, ул. Серафимовича, д.50, ул. Репина, д.69, ул. Б.Хмельницкого, д.14) работа по расселению жителей продолжается.

19.02.2020

www.tavanen.ru