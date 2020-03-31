АО «Дорэкс» приступил к санитарной обработке контактных поверхностей в остановочных павильонах, подземных переходах столицы Чувашской Республики. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Дезинфицирующим раствором обработаны перильные ограждения, лестничные сходы, остановочные павильоны и тротуары. Обеззараживание проводят работники АО «Дорэкс», которые работают в защитных масках и перчатках.

Отметим, что в Чебоксарах с 6 марта велась мойка остановочных конструкций, колесоотбойников, ограждений. На конец марта т.г. выполнена мойка 347 остановочных конструкций из 412. Сегодня работы выполняются по ул.Л.Комсомола, б-р Солнечный. Мойка металлических ограждений выполнена на Калининском мосту, Московском мосту, дамбе. Вымыты ограждения вдоль дорог по ул. К.Воробьевых. В работах задействована поливомоечная техника, специальное моечное оборудование («Керхер»), рабочие.

31.03.2020

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