В Чебоксарах проверят адреса, по которым жители отказываются проходить самоизоляцию

15 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Житель Чебоксар сообщил на республиканскую прямую линию по коронавирусу адреса приехавших из разных регионов России, не проходящих самоизоляцию. Они находятся в северо-западном и новоюжном районах столицы Чувашии. По словам дозвонившегося, работающие в Москве и других регионах России вахтовым методом демонстративно отказываются проходить 14-дневный карантин и гуляют по магазинам и общественным местам города.  

Данные адреса будут проверены сотрудниками полиции. 

15.04.2020

www.tavanen.ru

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