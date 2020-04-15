Житель Чебоксар сообщил на республиканскую прямую линию по коронавирусу адреса приехавших из разных регионов России, не проходящих самоизоляцию. Они находятся в северо-западном и новоюжном районах столицы Чувашии. По словам дозвонившегося, работающие в Москве и других регионах России вахтовым методом демонстративно отказываются проходить 14-дневный карантин и гуляют по магазинам и общественным местам города.
Данные адреса будут проверены сотрудниками полиции.
15.04.2020
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