Специалисты отдела транспортного обеспечения и связи Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации столицы Чувашии на текущей неделе провели мониторинг работы пассажирского транспорта.

Как сообщает столичное Управление ЖКХ, при проверке в утренний час пик с 6.00 до 8.00 в мкр «Солнечный» и мкр «Новый город» на автобусных маршрутах №№ 35, 26, 33, 65 и троллейбусном маршруте №3 особое внимание уделено наличию достаточного количества автобусов и троллейбусов, задействованных на данных маршрутах и соблюдению интервалов движения.

Мониторингом работы общественного транспорта в мкр «Солнечный» и мкр «Новый город» нарушений и сбоев в работе пассажирского транспорта не зафиксировано. Все транспортные средства выдерживали установленный интервал, пассажирам не приходилось долго ждать нужный транспорт.

Также за прошедшую неделю совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Чебоксары и ИФНС России по Чувашской Республике проведены 3 выездные проверки по автобусным маршрутам №№ 5, 30, 45, 46, 52. Контрольными мероприятиями охвачено 33 транспортных средства. По их результатам составлено 11 актов за отсутствие информационного табло в салоне (маршрут №52 ООО «Крокус-Авто», №46 ООО «ТМК1», №45 ООО «ТМК1»), несоответствия санитарным нормам (маршрут №45 ООО «ТМК1») и регистрацию наличной оплаты проезда рулонными билетами (маршрут №5 ЗАО «ГТП»). За нарушение правил применения ремней безопасности на водителя автобусного маршрута №5 (ЗАО «ГТП») сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.Чебоксары составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ.

По выявленным нарушениям перевозчикам направлены претензии и применены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение контрактов.

Добавим, что с начала 2020 года за нарушения условий муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту города Чебоксары начислено 79 тыс. рублей.

8.02.2020

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