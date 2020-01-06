5 января ночью в городе Чебоксары случился пожар в доме №74, корп. 1 по ул. М. Павлова. Вопрос помощи пострадавшим обсудили на совещании в Доме правительства Чувашии под руководством Главы региона Михаила Игнатьева.
Как сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения Владимир Викторов, в городскую детскую клиническую больницу с подозрением на отравление продуктами горения были доставлены двое детей, а в БСМП – двое взрослых. Состояние всех четверых оценивается как средней степени тяжести.
6.01.2020
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