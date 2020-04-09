В Чебоксарах приставы арестовали машину за долг по алиментам в четверть миллиона

9 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах 24-летний мужчина задолжал  около 250 тысяч рублей задолженности на содержание 3-летней дочери. Кроме того, на счету мужчины неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму свыше 20 тысяч рублей. Об этом сообщает УФССП по Чувашии. 


 В связи с неисполнением должником в установленный для добровольного исполнения срок требований исполнительного документа,  судебным приставом-исполнителем было  вынесено постановление  о наложении ареста на автомашину «Лада Веста», находящуюся в залоге у кредитного учреждения.

В настоящее время судебным приставом готовится заявление в суд об обращении взыскания на заложенное имущество. 

9.04.2020

www.tavanen.ru 

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