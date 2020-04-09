В Чебоксарах 24-летний мужчина задолжал около 250 тысяч рублей задолженности на содержание 3-летней дочери. Кроме того, на счету мужчины неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму свыше 20 тысяч рублей. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.



В связи с неисполнением должником в установленный для добровольного исполнения срок требований исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на автомашину «Лада Веста», находящуюся в залоге у кредитного учреждения.

В настоящее время судебным приставом готовится заявление в суд об обращении взыскания на заложенное имущество.

9.04.2020

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