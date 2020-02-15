На ремонт, реконструкцию и строительство дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Чувашии планируется направить 1,2 млрд рублей.Эти средства будут направлены на финансирование работ по реконструкции 2,3-километровой автодороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-й Пятилетки (участок от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина, где на 1 этапе осталось уложить финишный слой асфальта, проложить пешеходные дорожки, а также продолжить работы на 2-м (от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе) и на 3-м этапах (от кольца пр.9-й Пятилетки до ул.Кукшумская). Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Запланировано начало работ по реконструкции автодороги по ул.Гражданская на участке от кольца по ул.Гражданская до ул.Социалистическая – с прокладкой новых коммуникаций, тротуаров, строительством новой сети наружного освещения.

В 2020-м году в Чебоксарах будут приведены в надлежащее нормативное состояние три моста и путепровода. Завершится 2-я очередь ремонта моста через р. Сугутка, отремонтирован путепровод на Южной аавтомагистрали по пр.Тракторостроителей и мост через реку Малая Кувшинка.

На 14 дорожных участках улично-дорожной сети г.Чебоксары будет приведено в нормативное состояние более 8 км дорожного полотна. В настоящее время МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» готовится объявить аукционы по трем лотам на выполнение ремонтных работ.

15.02.2020

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