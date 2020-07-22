Во время общероссийского голосования по Конституции чебоксарцам было предложено выбрать территории и объекты для благоустройства в столице Чувашии.
Всего Чебоксарам при поддержке врио Главы Чувашии Олега Николаева выделено более 81 млн рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий.
Изначальные перечни объектов формировались по инициативам старших по домам, представителей ТОС, депутатского корпуса и общественных организаций. Поступило 430 предложений, которые затем были вынесены на обсуждение.
По итогам голосования горожанами определено 122 дворовые территории по трем районам города.
Так, в Калининском районе ремонт будет выполнен по 61 адресу на 17,1 млн рублей.
В Ленинском районе горожане одобрили 29 адресов, на их обновление выделено 14,7 млн рублей.
В Московском районе голосованием отобрано 32 объекта на сумму 33,4 млн рублей.
|Информация о планируемых к реализации в 2020 году проектов, направленных на мероприятия по благоустройству и развитию территории населенных пунктов по городу Чебоксары
|КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
|1
|Ремонт дворовой территории по ул. Текстильщиков д.13
|2
|Ремонт дворовой территории, в пос. Восточный д.7
|3
|Ремонт дворовой территории по ул. И. Франко д.15
|4
|Ремонт дворовой территории по ул. И. Франко д.17
|5
|Ремонт дворовой территории по ул. П. Лумумбы д.23
|6
|Отсыпка а/б крошкой ул. Путепроводная (от проезда Гремячево до ул. Привосточная)
|7
|Ремонт дворовой территории ул. П.Лумумбы д. 8,10
|8
|Ремонт дворовой территории по ул. Комбинатская д.5
|9
|Ремонт дворовой территории по ул. Гагарина д.41
|10
|Ремонт дворовой территории по ул. З. Яковлевой д.54
|11
|Ремонт дворовой территории по ул. Гагарина д.41
|12
|Ремонт фонтана по ул.Гагарина и 50 лет Октября
|13
|ремонт дворовой территории по ул.Николаева 28-30
|14
|Установка маф (детский игровой комплекс) ул. Николаева 46/1
|15
|Ремонт дворовой территории по ул. Николаева д.39
|16
|Ремонт дворовой территории по ул. 50 лет Октября д.23
|17
|Ремонт дворовой территории по ул.50 лет Октября д.4
|18
|Ремонт дворовой территории по ул. 50 лет Октября д. 6
|19
|Ремонт дворовой территории по ул.Цивильская 7
|20
|Ремонт дворовой территории по ул. 50 лет Октября д. 20
|21
|Ремонт дворовой территории по ул. Николаева д.35
|22
|Ремонт дворовой территории по Эгерскому б-ру 28,30,32
|23
|Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 14б-16а
|24
|Ремонт дворовой территории ул.Тракторостроителей 6б-14б
|25
|Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова 16
|26
|Ремонт дворовой территории по Эгерскому бульвару д. 42
|27
|Ремонт дворовой территории пр. Мира д. 42, 44
|28
|Ремонт дворовой территории проезд от дома № 23 по ул. 324 Стрелковой Дивизии до дома № 23 по пр.
|29
|Ремонт дворовой территории по ул. Л.Комсомола 52
|30
|Ремонт дворовой территории по ул. Баумана д. 12
|31
|Ремонт дворовой территории по Пролетарская д. 5
|32
|Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова д.20-13
|33
|Ремонт дворовой территории по ул.Пролетарская 8
|34
|Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 35/19
|35
|Ремонт дворовой территории по ул. Тракторостроителей49
|36
|Ремонт тротуара вдоль МБДОУ «Детский сад № 132» по пр. Тракторостроителей д. 39а
|37
|Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова д.22
|38
|Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 77-67
|39
|Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 77
|40
|Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова 11
|41
|Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова 30
|42
|Ремонт дворовой территории по ул.Ленкома 76
|43
|Ремонт дворовой территории по ул.Ленкома 84
|44
|Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 79
|45
|Ремонт дворовой территории по ул.Гастелло 17 к.1
|46
|Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 67 к.1
|47
|Ремонт дворовой территории по ул.Гастелло д.9
|48
|Ремонт проезда от ул.Тракторостроителей 34-52 возле гаражей
|49
|Ремонт дворовой территории попр. Тракторостроителей д. 71
|50
|Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 28
|51
|Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 73
|52
|Ремонт дворовой территории заезд между Р.люксембург д. 4 и ул. Гоголя д. 5
|53
|Установка скамеек по ул.Ашмарина 34,36, ул.Зорге 10,12, ул.Никитина 7,9, 11
|54
|Ремонт дворовой территории по ул.Зорге 10
|55
|Ремонт дворовой территории (ограждение и освещение) по ул.Бичурина 8
|56
|Ремонт дворовой территории по ул.Зорге 8
|57
|Ремонт дворовой территории по ул.Ашмарина 36.1
|58
|Ремонт дворовой территории по ул.Ашмарина 25
|59
|Ремонт дворовой территории по ул. Крупская д. 3
|60
|Ремонт дворовой территории по ул. Никитина д. 7
|61
|Ремонт дворовой территории по ул. Р.Люксембург д. 3
|ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
|62
|Строительство тротуара от д. № 8/2 по ул. Чапаева до д. № 3/3 по ул. Энгельса
|63
|Строительство тротуара по ул. Чапаева от СОШ № 6 до МДОУ № 137 по ул. Чапаева д. 1А
|64
|Строительство тротуара от ул. К.Маркса до д. № 72 по ул. Ярославская
|65
|Ремонт проезда с фасадной стороны дома № 13 по пр. Ленина
|66
|Ремонт проезда от Эгерского бульвара до СОШ №19
|67
|Строительство тротуара от дома № 37 до дома № 31 по пр. Мира (Реабилитационный центр)
|68
|Установка МАФ на общей дворовой территории домов №№15/1 и 21 по ул.Хевешская
|69
|Ремонт проезжей части дороги по пр. 9-ой Пятилетки — от дома № 7/1 до дома № 13
|70
|Ремонт проезжей части дороги от заезда с Эгерского бульвара вдоль домов №№ 41,43 по Эгерскому бульвару
|71
|Ремонт проезда от дома № 9 до дома № 13/1 по ул. Шумилова
|72
|Установка МАФ и обустройство парковки во дворе дома № 21 по ул. Хузангая
|73
|Обустройство тротуара от дома №22 до дома №22/2 по пр.9-ой Пятилетки
|74
|Подсыпка участка дороги асфальтной крошкой от МДОУ № 123 по ул. Совхозная д. 10а до церкви иконы Божией Матери «Скоропослушница»по ул. Совхозная, дом. 2а
|75
|Обустройство тротуара от МДОУ № 123 по ул. Совхозная д. 10а до церкви иконы Божией Матери «Скоропослушница» по ул. Совхозная, д. 2а
|76
|Обустройство тротуара от дома № 24 по ул. Гладкова до СОШ № 1 по ул. Строителей д. 7
|77
|Обустройство тротуара вдоль ограждения дома № 5 по ул. Строителей
|78
|Ремонт проезда вдоль дома № 15 по ул. Совхозная
|79
|Ремонт дороги по ул. Буртаса, ведущей к МКР «Дубки»
|80
|Ремонт дороги от дома № 32 до дома № 28 по ул. Хузангая
|81
|Ремонт тротуара вдоль дома № 12 по пр. 9-ой пятилетки с фасадной части
|82
|Ремонт проезда с фасадной сторон дома № 2/3 по пр. 9-ой Пятилетки
|83
|Обустройство тротуара с фасадной стороны дома № 32/1 до дома № 34 по ул. Хузангая
|84
|Укладка дороги асфальтной крошкой вдоль домов №№ 119, 121, 123 по ул. Б.Хмельницкого
|85
|Укладка дороги асфальтной крошкой по ул. Репина (от ул. Котовского до ул. Ушакова)
|86
|Ремонт проезжей части дороги возле детского сада № 203 «Непоседы» по ул. Дементьева, д.16
|87
|Укладка дороги асфальтной крошкой от дома № 14 по ул. Короленко до ул. Фучика вдоль металлических гаражей
|88
|Установка МАФ на площади Совхозная
|89
|Обустройство тротуара возле детского сада №203 по ул.Дементьева д.16
|90
|Ремонт проезда к СОШ №9 по ул.А.Ушакова
|МОСКОВСКИЙ РАЙОН
|91
|Ремонт тротуара от остановки общественного транспорта «бульвар Юности» к дому № 28 по ул. Университетская
|92
|Ремонт асфальтового покрытия дороги по б. Юности, 5
|93
|Ремонт (ямочный) асфальтового покрытия Лебедева, 1,3, Университетская, 2/1,10
|94
|Ремонт лестницы с устройством перил от дома 13 по ул. 139 стр. дивизии до дома № 7/2 по ул. Университетская
|95
|Ремонт дороги и тротуара во дворе дома № 45 по пр. М.Горького
|96
|Ремонт проезда во дворе дома № 29 по ул. Университетская
|97
|Ремонт лестницы и подходов с устройством перил с внешней стороны дома № 22 по ул. 139 Стрелковой дивизии
|98
|Ремонт проезда к школе № 39 за магазином «Туслах» по ул. Эльгера, 20
|99
|Ремонт тротуара от пешеходного бульвара с торца дома № 15 по ул. Лебедева к школе № 59
|100
|Ремонт проезда вдоль домов №№2,4 по ул. Сверчкова, №№28,30,32 по ул. Талвира, ремонт придомовых территорий ул. Сверчкова, 11/1, ул. Игнатьева, 11/14,19
|101
|Установка ворот на баскетбольной площадке во дворе дома № 26 по пр. М. Горького
|102
|Ремонт проезда к дому № 19А по ул. Кривова
|103
|Ремонт проезда по ул. Радужная, на участке от пересечения с ул. Пирогова до дома № 1/1 по ул. Радужная
|104
|Ремонт проезда к СОШ 31
|105
|Ремонт лестницы у стадиона СОШ 31
|106
|Обустройство гостевой парковки во дворе дома 12 к 1 по Пирогова
|107
|Ремонт проезда вдоль домов № 19/10,19/11,19/1,19/2 по пр. Московский
|108
|Обустройство гостевой парковки возле дома № 11 по ул. Водопроводная
|109
|Ремонт проезда к школе № 14 по ул. Гражданская, 50
|110
|Ремонт лестницы Энтузиастов, 7/2
|111
|Ремонт палисадников во дворах многоквартирных домов в поселках Сосновка, Октябрьский, Северный
|112
|Ремонт дороги вдоль дома № 4 по ул. Ак. Королева
|113
|Ремонт тротуара от д. 24/1 по ул. Энтузиастов до дома № 18 по ул. Эльменя
|114
|Ремонт проезда от ул. М.Залка к дому № 30 по ул. Чернышевского
|115
|Ремонт проезда к дому № 23 по ул. Энтузиастов
|116
|Ремонт проезда к дому № 3 по ул. М. Залка
|117
|Ремонт дороги во дворе дома 17 по б. Миттова
|118
|Ремонт дороги во дворе дома 21 по б. Миттова
|119
|Ремонт проезда к домам 27,29,31 по ул. Энтузиастов
|120
|Ремонт проезда от Энтузиастов к М.Залка 12к3,14к4
|121
|Ремонт проезда ул. Социалистическая, 11,13,13а
|122
|Обустройство тротуара от домов 8,10 по ул. Фруктовая
|Общественные территории
|просп. 9-й Пятилетки, д. 7/13
|Ремонт тротуара от просп.Тракторостроителей до ул. Ленинского Комсомола с входными группами к образовательным учреждениям
|установка перголы на сквере К. Иванова
|установка топиарий
Ещё на 16 млн рублей будет улучшено благоустройство общественных территорий. В сквере им. К. Иванова будет установлена пергола, закуплены парковые топиарии, выполнено благоустройство двух пространств — у дома №7/13 по пр. 9-й Пятилетки, и от пр. Тракторостроителей до ул. Ленинского Комсомола.
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