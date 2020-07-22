Во время общероссийского голосования по Конституции чебоксарцам было предложено выбрать территории и объекты для благоустройства в столице Чувашии.

Всего Чебоксарам при поддержке врио Главы Чувашии Олега Николаева выделено более 81 млн рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Изначальные перечни объектов формировались по инициативам старших по домам, представителей ТОС, депутатского корпуса и общественных организаций. Поступило 430 предложений, которые затем были вынесены на обсуждение.

По итогам голосования горожанами определено 122 дворовые территории по трем районам города.

Так, в Калининском районе ремонт будет выполнен по 61 адресу на 17,1 млн рублей.

В Ленинском районе горожане одобрили 29 адресов, на их обновление выделено 14,7 млн рублей.

В Московском районе голосованием отобрано 32 объекта на сумму 33,4 млн рублей.

Информация о планируемых к реализации в 2020 году проектов, направленных на мероприятия по благоустройству и развитию территории населенных пунктов по городу Чебоксары КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 1 Ремонт дворовой территории по ул. Текстильщиков д.13 2 Ремонт дворовой территории, в пос. Восточный д.7 3 Ремонт дворовой территории по ул. И. Франко д.15 4 Ремонт дворовой территории по ул. И. Франко д.17 5 Ремонт дворовой территории по ул. П. Лумумбы д.23 6 Отсыпка а/б крошкой ул. Путепроводная (от проезда Гремячево до ул. Привосточная) 7 Ремонт дворовой территории ул. П.Лумумбы д. 8,10 8 Ремонт дворовой территории по ул. Комбинатская д.5 9 Ремонт дворовой территории по ул. Гагарина д.41 10 Ремонт дворовой территории по ул. З. Яковлевой д.54 11 Ремонт дворовой территории по ул. Гагарина д.41 12 Ремонт фонтана по ул.Гагарина и 50 лет Октября 13 ремонт дворовой территории по ул.Николаева 28-30 14 Установка маф (детский игровой комплекс) ул. Николаева 46/1 15 Ремонт дворовой территории по ул. Николаева д.39 16 Ремонт дворовой территории по ул. 50 лет Октября д.23 17 Ремонт дворовой территории по ул.50 лет Октября д.4 18 Ремонт дворовой территории по ул. 50 лет Октября д. 6 19 Ремонт дворовой территории по ул.Цивильская 7 20 Ремонт дворовой территории по ул. 50 лет Октября д. 20 21 Ремонт дворовой территории по ул. Николаева д.35 22 Ремонт дворовой территории по Эгерскому б-ру 28,30,32 23 Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 14б-16а 24 Ремонт дворовой территории ул.Тракторостроителей 6б-14б 25 Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова 16 26 Ремонт дворовой территории по Эгерскому бульвару д. 42 27 Ремонт дворовой территории пр. Мира д. 42, 44 28 Ремонт дворовой территории проезд от дома № 23 по ул. 324 Стрелковой Дивизии до дома № 23 по пр. 29 Ремонт дворовой территории по ул. Л.Комсомола 52 30 Ремонт дворовой территории по ул. Баумана д. 12 31 Ремонт дворовой территории по Пролетарская д. 5 32 Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова д.20-13 33 Ремонт дворовой территории по ул.Пролетарская 8 34 Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 35/19 35 Ремонт дворовой территории по ул. Тракторостроителей49 36 Ремонт тротуара вдоль МБДОУ «Детский сад № 132» по пр. Тракторостроителей д. 39а 37 Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова д.22 38 Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 77-67 39 Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 77 40 Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова 11 41 Ремонт дворовой территории по ул.Кадыкова 30 42 Ремонт дворовой территории по ул.Ленкома 76 43 Ремонт дворовой территории по ул.Ленкома 84 44 Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 79 45 Ремонт дворовой территории по ул.Гастелло 17 к.1 46 Ремонт дворовой территории по ул.Тракторостроителей 67 к.1 47 Ремонт дворовой территории по ул.Гастелло д.9 48 Ремонт проезда от ул.Тракторостроителей 34-52 возле гаражей 49 Ремонт дворовой территории попр. Тракторостроителей д. 71 50 Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 28 51 Ремонт дворовой территории по пр. Тракторостроителей д. 73 52 Ремонт дворовой территории заезд между Р.люксембург д. 4 и ул. Гоголя д. 5 53 Установка скамеек по ул.Ашмарина 34,36, ул.Зорге 10,12, ул.Никитина 7,9, 11 54 Ремонт дворовой территории по ул.Зорге 10 55 Ремонт дворовой территории (ограждение и освещение) по ул.Бичурина 8 56 Ремонт дворовой территории по ул.Зорге 8 57 Ремонт дворовой территории по ул.Ашмарина 36.1 58 Ремонт дворовой территории по ул.Ашмарина 25 59 Ремонт дворовой территории по ул. Крупская д. 3 60 Ремонт дворовой территории по ул. Никитина д. 7 61 Ремонт дворовой территории по ул. Р.Люксембург д. 3 ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 62 Строительство тротуара от д. № 8/2 по ул. Чапаева до д. № 3/3 по ул. Энгельса 63 Строительство тротуара по ул. Чапаева от СОШ № 6 до МДОУ № 137 по ул. Чапаева д. 1А 64 Строительство тротуара от ул. К.Маркса до д. № 72 по ул. Ярославская 65 Ремонт проезда с фасадной стороны дома № 13 по пр. Ленина 66 Ремонт проезда от Эгерского бульвара до СОШ №19 67 Строительство тротуара от дома № 37 до дома № 31 по пр. Мира (Реабилитационный центр) 68 Установка МАФ на общей дворовой территории домов №№15/1 и 21 по ул.Хевешская 69 Ремонт проезжей части дороги по пр. 9-ой Пятилетки — от дома № 7/1 до дома № 13 70 Ремонт проезжей части дороги от заезда с Эгерского бульвара вдоль домов №№ 41,43 по Эгерскому бульвару 71 Ремонт проезда от дома № 9 до дома № 13/1 по ул. Шумилова 72 Установка МАФ и обустройство парковки во дворе дома № 21 по ул. Хузангая 73 Обустройство тротуара от дома №22 до дома №22/2 по пр.9-ой Пятилетки 74 Подсыпка участка дороги асфальтной крошкой от МДОУ № 123 по ул. Совхозная д. 10а до церкви иконы Божией Матери «Скоропослушница»по ул. Совхозная, дом. 2а 75 Обустройство тротуара от МДОУ № 123 по ул. Совхозная д. 10а до церкви иконы Божией Матери «Скоропослушница» по ул. Совхозная, д. 2а 76 Обустройство тротуара от дома № 24 по ул. Гладкова до СОШ № 1 по ул. Строителей д. 7 77 Обустройство тротуара вдоль ограждения дома № 5 по ул. Строителей 78 Ремонт проезда вдоль дома № 15 по ул. Совхозная 79 Ремонт дороги по ул. Буртаса, ведущей к МКР «Дубки» 80 Ремонт дороги от дома № 32 до дома № 28 по ул. Хузангая 81 Ремонт тротуара вдоль дома № 12 по пр. 9-ой пятилетки с фасадной части 82 Ремонт проезда с фасадной сторон дома № 2/3 по пр. 9-ой Пятилетки 83 Обустройство тротуара с фасадной стороны дома № 32/1 до дома № 34 по ул. Хузангая 84 Укладка дороги асфальтной крошкой вдоль домов №№ 119, 121, 123 по ул. Б.Хмельницкого 85 Укладка дороги асфальтной крошкой по ул. Репина (от ул. Котовского до ул. Ушакова) 86 Ремонт проезжей части дороги возле детского сада № 203 «Непоседы» по ул. Дементьева, д.16 87 Укладка дороги асфальтной крошкой от дома № 14 по ул. Короленко до ул. Фучика вдоль металлических гаражей 88 Установка МАФ на площади Совхозная 89 Обустройство тротуара возле детского сада №203 по ул.Дементьева д.16 90 Ремонт проезда к СОШ №9 по ул.А.Ушакова МОСКОВСКИЙ РАЙОН 91 Ремонт тротуара от остановки общественного транспорта «бульвар Юности» к дому № 28 по ул. Университетская 92 Ремонт асфальтового покрытия дороги по б. Юности, 5 93 Ремонт (ямочный) асфальтового покрытия Лебедева, 1,3, Университетская, 2/1,10 94 Ремонт лестницы с устройством перил от дома 13 по ул. 139 стр. дивизии до дома № 7/2 по ул. Университетская 95 Ремонт дороги и тротуара во дворе дома № 45 по пр. М.Горького 96 Ремонт проезда во дворе дома № 29 по ул. Университетская 97 Ремонт лестницы и подходов с устройством перил с внешней стороны дома № 22 по ул. 139 Стрелковой дивизии 98 Ремонт проезда к школе № 39 за магазином «Туслах» по ул. Эльгера, 20 99 Ремонт тротуара от пешеходного бульвара с торца дома № 15 по ул. Лебедева к школе № 59 100 Ремонт проезда вдоль домов №№2,4 по ул. Сверчкова, №№28,30,32 по ул. Талвира, ремонт придомовых территорий ул. Сверчкова, 11/1, ул. Игнатьева, 11/14,19 101 Установка ворот на баскетбольной площадке во дворе дома № 26 по пр. М. Горького 102 Ремонт проезда к дому № 19А по ул. Кривова 103 Ремонт проезда по ул. Радужная, на участке от пересечения с ул. Пирогова до дома № 1/1 по ул. Радужная 104 Ремонт проезда к СОШ 31 105 Ремонт лестницы у стадиона СОШ 31 106 Обустройство гостевой парковки во дворе дома 12 к 1 по Пирогова 107 Ремонт проезда вдоль домов № 19/10,19/11,19/1,19/2 по пр. Московский 108 Обустройство гостевой парковки возле дома № 11 по ул. Водопроводная 109 Ремонт проезда к школе № 14 по ул. Гражданская, 50 110 Ремонт лестницы Энтузиастов, 7/2 111 Ремонт палисадников во дворах многоквартирных домов в поселках Сосновка, Октябрьский, Северный 112 Ремонт дороги вдоль дома № 4 по ул. Ак. Королева 113 Ремонт тротуара от д. 24/1 по ул. Энтузиастов до дома № 18 по ул. Эльменя 114 Ремонт проезда от ул. М.Залка к дому № 30 по ул. Чернышевского 115 Ремонт проезда к дому № 23 по ул. Энтузиастов 116 Ремонт проезда к дому № 3 по ул. М. Залка 117 Ремонт дороги во дворе дома 17 по б. Миттова 118 Ремонт дороги во дворе дома 21 по б. Миттова 119 Ремонт проезда к домам 27,29,31 по ул. Энтузиастов 120 Ремонт проезда от Энтузиастов к М.Залка 12к3,14к4 121 Ремонт проезда ул. Социалистическая, 11,13,13а 122 Обустройство тротуара от домов 8,10 по ул. Фруктовая Общественные территории просп. 9-й Пятилетки, д. 7/13 Ремонт тротуара от просп.Тракторостроителей до ул. Ленинского Комсомола с входными группами к образовательным учреждениям установка перголы на сквере К. Иванова установка топиарий

Ещё на 16 млн рублей будет улучшено благоустройство общественных территорий. В сквере им. К. Иванова будет установлена пергола, закуплены парковые топиарии, выполнено благоустройство двух пространств — у дома №7/13 по пр. 9-й Пятилетки, и от пр. Тракторостроителей до ул. Ленинского Комсомола.