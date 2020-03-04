В Чебоксарах после сбоя в работе электронных табло поменяли провайдера

4 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Возникшие  в понедельник в столице Чувашской Республики  перебои в работе электронных информационных табло на остановках общественного транспорта и системы «Умный транспорт» устранены. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Перебои в работе  табло были связаны со сбоем в работе хостинг-провайдера Masterhost (г. Москва). Для устранения проблемы специалисты МБУ «Чебоксары-Телеком» срочно поменяли провайдера, конфигурацию системы и перенаправили трафик на другие арендованные сервера.

Со вторника, 3 марта, работают мобильные приложения «Умный транспорт», восстановлена работа большинства остановочных табло. После внесения изменений в маршрутизацию трафика ресурс buscheb.ru также стал доступен для пользователей.

4.03.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости