Возникшие в понедельник в столице Чувашской Республики перебои в работе электронных информационных табло на остановках общественного транспорта и системы «Умный транспорт» устранены. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
Перебои в работе табло были связаны со сбоем в работе хостинг-провайдера Masterhost (г. Москва). Для устранения проблемы специалисты МБУ «Чебоксары-Телеком» срочно поменяли провайдера, конфигурацию системы и перенаправили трафик на другие арендованные сервера.
Со вторника, 3 марта, работают мобильные приложения «Умный транспорт», восстановлена работа большинства остановочных табло. После внесения изменений в маршрутизацию трафика ресурс buscheb.ru также стал доступен для пользователей.
4.03.2020
www.tavanen.ru
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