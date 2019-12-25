Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков сообщил в ходе сегодняшней пресс-конференции, которая транслировалась в сети Инстаграм в прямом эфире, что вчера в Заволжье после ледяного дождя вышли из строя электропровода. Аварию удалось ликвидировать к 24 часам. Из-за обледенения в городе 20 деревьев упали.

К сегодняшнему утру 70% пешеходных тротуаров и 50 % дворовых территорий были обработаны реагентами. По требованию руководства администрации города, к 16.00 на улично-дорожной сети города Чебоксары обработка антигололедными материалами должна быть выполнена в полном объеме.

По словам Ладыкова, обработка реагентами пещеходных тротуаров, переходов не давала результатов в понедельник, поскольку они смывались дождем.

25.12.2019

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