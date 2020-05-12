До 1 июня будут подготовлены к началу купального сезона в Чебоксарах пляжи: их оснастят видеонаблюдением, кнопкой экстренного вызова, информационными стендами и устройствами громкой связи. В летний период планируется обеспечить круглосуточное дежурство: с 10:00 до 20:00 за безопасностью горожан проследят спасатели, в оставшиеся часы – охранники. К началу сезона также будут проведены работы по засыпке промоины на Центральном пляже и водолазные обследования. Пруды и озера на территории Чебоксар не предназначены для купания, поэтому плавать в них запрещено. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Несмотря на подготовку к 1 июня Центрального, Афанасьевского, Новосельского и Левобережного пляжей, их открытие зависит от эпидемиологической ситуации, в связи с чем дата открытия купального сезона может быть перенесена.

12.05.2020

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