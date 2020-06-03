В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения купание на городских пляжах Чебоксар запрещено.

Пребывание на пляжах разрешено с соблюдением установленных правил — обязательное соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок либо респираторов, защитных перчаток.

Как только улучшится ситуация с коронавирусной инфекцией, ограничения будут сняты, и городские пляжи будут полностью открыты для отдыхающих

Чебоксарские спасатели призывают родителей и взрослых проявлять повышенное внимание к тому, как проводят досуг дети. С попытками забраться в воду они столкнулись уже в первый жаркий день, 31 мая.

Как сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии, сегодня на Центральном пляже с баржи и при помощи плавучего крана в купальной зоне было дополнительно распределено около 800 тонн щебня и песка. Сделано это для выравнивания дна акватории. Размытие дна недалеко от берега на Центральном пляже доставило немало проблем отдыхающим в прошлом году. Руководство города поставило задачу ликвидировать промоину и сделать акваторию реки максимально безопасной.

Спасательные пункты всех городских пляжей оборудованы видеонаблюдением, кнопками экстренного вызова, информационными стендами и устройствами громкой связи. В летний период будет обеспечено круглосуточное дежурство специалистов. С 10:00 до 20:00 за безопасностью горожан проследят спасатели, в оставшиеся часы – охранники.

Открытие купального сезона на Центральном, Афанасьевском, Новосельском и Левобережном пляжах зависит от эпидемиологической ситуации в городе Чебоксары.