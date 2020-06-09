101-й чемпионат России по легкой атлетике, ранее запланированный на 24-27 июня, пройдет в середине сентября в столице Чувашии. Об этом сообщает Минспорта региона.

Такое решение было принято Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в ходе видеоконференции с комиссией спортсменов. На сентябрь также планируется перенести чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе. Эти соревнования должны были состояться в Чебоксарах в конце мая.

По информации ВФЛА, на минувшей неделе рабочая группа приступила к формированию единого календарного плана всероссийских легкоатлетических соревнований с учётом возможного снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Легкоатлетические старты планируется возобновить с середины июля.

9.06.2020

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