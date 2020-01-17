В Чебоксарах планируют ликвидировать 6 очагов аварийности на дорогах

17 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашской Республике за 2019 год на дорогах ликвидировано  27 очагов аварийности из 33. Еще 6 предстоит. Об этом соообщает ГИБДД по Чувашии.

Оставшиеся 6 находятся в городе Чебоксары и являются аварийно-опасными с 2018 года (проспект Тракторостроителей – улица Пролетарская; проспект Тракторостроителей – Эгерский бульвар – проспект 9-ой Пятилетки (кольцо «Шупашкар»; улица Калинина – улица Декабристов; улица К. Воробьевых – Президентский бульвар; проспект Никольского – улица Гражданская (кольцо «Гражданское»; проспект 9-ой Пятилетски – улица Хузангая). Мероприятия по их ликвидации запланированы на 2020 год.

17.01.2020

www.tavanen.ru

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