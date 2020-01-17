Из-за установившейся теплой погоды и отсутствия снега в столице Чувашии отменяется празднование всероссийского Дня снега 19 января. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Традиционно в столице Чувашии проводятся спортивные состязания среди семейных команд. Любителям зимних забав предлагается посоревноваться в эстафете на ватрушках, метании мячиков в мишень и эстафете с преодолением препятствий.

Организаторы поясняют, что мероприятие проведут, как только это позволят погодные условия.

17.01.2020

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