С инициативой о переименовании остановки «Кинотеатр Сеспель» в столице Чувашии вышла директор Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля Елена Николаева.

Предложение руководителя учреждения было поддержано на комиссии по рассмотрению названий элементов улично-дорожной сети управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

В ближайшем будущем остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Сеспель» сменит свое название и возьмет новое имя «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля».

Сам же кинотеатр «Сеспель» перестал функционировать еще в 2014 году. Прежнее здание кинотеатра с 2016 года занимает Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.

Сегодня учреждение в рамках национального проекта «Культура» приобретает новый облик, обновился фасад, благоустраивается прилегающая территория, выполнены работы по укладке тротуарной плитки, уличному освещению и т.д.

ТЮЗ им. М. Сеспеля даже в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции продолжал свою работу: организованы обменные гастроли в режиме онлайн между региональными театрами нашей страны, проведен театральный марафон «Театры – детям» и многое другое, что смогли оценить пользователи глобальной сети.