В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» в 2020 году запланирован ремонт дворовых территорий на общую сумму 37,49 млн руб., в том числе средства бюджета Чувашской Республики 29,99 млн и средства бюджета города Чебоксары — 7,49 млн рублей. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

В Калининском районе запланирован ремонт дворовых территорий по ул. Текстильщиков, 25; ул. 50 лет Октября, 4-10; ул. Гагарина, 31; ул. Р. Люксембург, 6; ул. Николаева, 43/19; ул. 50 лет Октября, 26; ул. Кадыкова, 18 и ул. Пролетарская, 22; ул. Николаева, 22; пр. Тракторостроителей, 39; пер. Молодежный, 11 корп. 1; ул. Гагарина, 26. По данным адресам запланирован ремонт дворовых проездов с заменой бордюров (7690 кв.м) и ремонт тротуаров (960 кв.м). Стоимость производства работ после проведения аукциона 12,4 млн рублей.

На 20 апреля подрядчик ООО «Стройка-21»демонтировал асфальтовое покрытие и установил бордюрный камень по 4 адресам (ул. Текстильщиков, 25, ул. 50 лет Октября, 4-10, пер. Молодежный, 11 корп. 1, ул. 50 лет Октября, 26). Согласно муниципальному контракту, работы должны быть завершены до 9 июля т.г.

В Ленинском районе запланирован ремонт дворовых территорий попр. Ленина, д.17,19; ул. Чапаева, д.12; ул. Маршака, д.6 корп.1; проезд д. 5 по ул. Байдула; пр. Ленина, 38; ул. Совхозная (п. Лапсары), д.25; пр. Мира, 25; ул. Хевешская, 20; ул. Хевешская, 7,11; ул. Николая Ильбекова, д.3. По данным адресам запланированремонт проездов с заменой бордюров (7655 кв.м), ремонт тротуаров на площади 1465 (кв.м).

Стоимость производства работ после проведения аукциона составляет 12,4 млн рублей.

На 20 апреля т.г. подрядчик ООО «АльтДорСтрой»отфрезеровал асфальтовое покрытие и демонтировал бордюрный камень по 5 адресам (пр. Ленина, д.17,19; ул. Чапаева, д.12; проезд д. 5 по ул. Байдула; пр. Мира, 25; ул. Хевешская, 7,11). Согласно муниципальному контракту, работы должны быть завершены до 10 июля т.г.

В Московском районе запланирован ремонт дворовых территорий по ул. Т.Кривова, д.12,14; пр. Максима Горького, д.9,11; ул. Гражданская, д.70; б-р Юности, д.2; ул. Университетская, д.5; ул. Эльгера, д.13,17; ул. Димитрова, д.20; ул. Эльменя, д.15,17; ул. Гражданская, д.131/1 с заменой бордюров на площади 7227,6 кв.м и ремонтом тротуаров на площади 675 кв.м.

Стоимость производства работ после проведения аукциона составляет 12,3 млн рублей.

На 20 апреля т.г. подрядчик ИП З.В.Григорян демонтировано дорожное покрытие и монтаж бордюрных камней по 4 адресам (ул. Т.Кривова, д.12,14; пр. Максима Горького, д.9,11; ул. Эльгера, д.13,17; ул. Университетская, д.5).

Согласно муниципальному контракту, работы должны быть завершены до 10 июля т.г.

20.04.2020

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