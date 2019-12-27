Постановлением главы администрации г.Чебоксары Алексея Ладыкова 26 декабря на территории столицы Чувашской Республики отменен режим повышенной готовности функционирования Чебоксарского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
Напомним, особый режим был введен 24 декабря в связи с неблагоприятными опасными метеорологическими явлениями, связанными с ледяным дождем.
27.12.2019
www.tavanen.ru
Комментарии: