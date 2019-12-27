В Чебоксарах отменен режим повышенной готовности

27 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

Постановлением главы администрации г.Чебоксары Алексея Ладыкова 26 декабря на территории столицы Чувашской Республики отменен режим повышенной готовности функционирования Чебоксарского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Напомним, особый режим был введен 24 декабря в связи с неблагоприятными опасными метеорологическими явлениями, связанными с ледяным дождем.

27.12.2019

www.tavanen.ru

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