Объявления

Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 26.12.2019

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11-64. Бычки (молодняк). Доставка. Тел.: 8-987-126-30-07. 19-693. Чупнă пăру. Тел.: 8-937-393-57-57. Виталий. 19-715. Продаю сено. Тел.:8-917-652-96-14. 19-753. Продаю сено, солому, зерно. Тел.: 8-903346-71-89. 19-701. Продаю бычков-молодняк. Зерно, сено. Доставка. Тел.:8-987-126-30-07.



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Поздравления

Пирĕн кÿршĕ, Зоя Васильевна Евдокимова

январĕн 7-мĕшĕнче 70 çул тултарать.

Эпир Прокопьевсем çемьи

çав сумлă кун ячĕпе чун- чĕререн саламлатпăр.

Ырлăх-сывлăх вăрăм кун-çул сунатпăр.

Нихăçан та ан ватăл,ĕмĕрех çакăнпек çамрăк хитре пул.

Прокопьевсем çемьи

19-714

Декабрĕн 29-мĕшĕнче хаклă, хисеплĕ аттепе анне, Паçпак ялĕнче пурăнакан Леонид Тимофеевичпа Римма Васильевна Тимофеевсене ылтăн туй паллă тунă ятпа чун-чĕререн саламлатпăр. Юман пек çирĕп сывлăх, вăрăм кун-çул сунатпăр. Сирĕн умăрта пуç таятпăр, пурриншĕн те тав тăватпăр. Эсир пурри – пирĕн пуласлăх, кил-çурт тĕрекĕ, чĕре ăшши.

Хĕрĕсем, кĕрÿшĕсем, ывăлĕпе кинĕ, мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕсем, тăванĕсем.

19-718













Январĕн 4-мĕшĕнче юратнă мăшăрăм, аннем, кукамайăм, асаннем, Людмила Александровна Александрова 80 çул тултарать. Эпир ăна юбилей ячĕпе чунтан саламлатпӑр! Сума суса пархатарлӑ кун-ҫул сунатпӑр. Пурнӑҫӑн тумхахӗсене ҫӗнтерсе утмалла пултăр, ҫирӗп сывлӑх, тӑнӑҫлӑх, ҫӑлкуҫ пек тапакан вӑй-хал, иксĕлми телей, вӑрӑм ӗмӗр сунатпӑр.

Мăшăре, хĕрĕ, ывăлĕсем, кинĕсем, манукĕсем тата кĕçен мăнукĕсем.

19-719

Дорогую Людмилу Александровну Александрову проживающую

в д. Карандайкаси с юбилеем .

Желаю в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,

Чтоб ты почаще улыбалась

И никогда не огорчалась!



Пусть все сбываются мечты,

Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,

Любовью, светом и теплом!

Лукины



19-720

Юратнӑ та хаклӑ ҫыннӑмара «ТАА-СЕРВИС»ООО директăрне Анатолий Александрович Трифонова 60 ҫулхи юбилейпе чун-чӗререн саламлатпӑр. Юман пек ҫирӗп сывлӑх, ҫӑлкуҫ пек тапса таракан вӑй-хал сунатпӑр. Хастарлӑху нихӑҫан та ан иксӗлтӗр, ӗмер сукмакӗ такӑр та вӑрӑм пултӑр.

Юлташĕсем

19-737

Анатолий Александрович Трифонова 60 ҫулхи юбилей ячӗпе саламлатпăр.Чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, сурпан пек вӑрӑм ӗмӗр, ҫутӑ та вӑрӑм кун-ҫул, телей, юрату, кулленхи пурнӑҫра ӑнӑҫу сунатпӑр.

«Тăван Ен» хаçат редакцийĕ.

19-738

Главу Большекатраського селького поселения

Юрия Владимировича Башкирова поздравляем с днем рождения .

И желаем тебе всегда оставаться таким же прекрасным

и ярким мужчиной как сейчас.

Пусть фортуна сопровождает все мгновения

твоей жизни и помогает во всех начинаниях!

Семья,родные и друзья.

19-741

Январĕн 8-мĕшĕнче Карачура ялĕнче пурăнакан Роза Ивановна Ивановăна 75 ҫулхи юбилейпе ӑшшӑн саламлатпӑр. Тӗнчери мӗнпур ыррине сунатпӑр сана — тулӑх пурнӑҫ, тулли телей те ӑнӑҫу. Яланах хаваслӑ та ырӑ, чунупа ҫамрӑк пул, чир-чӗр мӗнне пӗлмесӗр, пирӗн тӑван кил ӑшшине упраса нумай ҫул пурӑн. Ачусен тата мӑнукусен пархатарне ӗмер-ӗмер курмалла пултӑр.

Мăшăрĕ, ачисем ,мăнукĕсем ,тăванĕсем.

19-703

Благодарность







Апаш ялĕнче пурăнакан Елена Павловна Анатольева аварие лекнĕ хыççăн йывăр вăхăтра сăмахпа, ĕçпе вăй-хăват парса тăнăшăн, ăна ура çине тăма пулăшнăшăн Ишлей РайПОвĕн ертÿçине тата пĕрле ĕçлекен сутуçисене, тăванĕсене, ял йыша тав сăмахĕ калать. Çĕнĕ çул ячĕпе пурне те саламлать, ырлăх-сывлăх, телей, юрату сунать, инкек айккинчен иртсе çÿретĕр.

19-716







Шĕнерпуç ял тăрăх пуçлăхне Вячеслав Вениаминович Столярова тата ял тăрăх администраци ĕçченĕсене Çĕнĕ çулпа саламлатпăп, пурнăçра сире телей сунатăп, нумай ырă сăмах калатăп, ĕмĕтĕрсем пурнăçланччăр!

Саламлаканĕ: Рима Шариповна Алексеева Кÿкеç поселокĕ.

19-722

Администрация Чебоксарского района извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 507 кв.м., с условным номером 21:21:170103:ЗУ1, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, Шинерпосинское сельское поселение, д. Шинерпоси (земли населенных пунктов), для ведения личного подсобного хозяйства.

Подача заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка осуществляется в течении тридцати дней со дня опубликования извещения. Дата окончания приема заявлений – 24 января 2020 года, 17 часов 00 минут. Заявки принимаются в письменной форме, по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул.Шоссейная, д.15. Телефон для справок (8-83540) 2-14-00.

19-739