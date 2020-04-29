В майские праздники в Чебоксарах массовые мероприятия проводиться не будут.

Парад и шествие «Бессмертного полка» перенесены. Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Славы отменяется. Салюта не будет.

«Георгиевскую ленточку» по понятным причинам не будут раздавать на улицах. Волонтеры в Чебоксарах начнут передавать черно-оранжевые символы Победы в магазины, аптеки, АЗС с 4 мая. Пожилым людям и ветеранам, которые на самоизоляции, их привезут домой вместе с продуктами и лекарствами.

Сама акция в России пройдет онлайн. Всем, кто хочет поучаствовать, можно сфотографироваться с лентой и выложить фото с общим хештегом #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

К виртуальному проекту #Окна_Победы могут присоединиться все! Даже оставаясь дома, можно принять участие в массовом праздновании. Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!» нашим ветеранам.

Для этого нужно разукрасить вместе с ребенком окно своего дома рисунком о победе и словами благодарности. Потом выложить фото в соцсети с хештегом #Окна_Победы.

В завершение празднования Дня Победы пройдет акция «Фонарики Победы»: любой желающий может поставить на окно горящую свечку, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Присоединиться к мероприятиям в честь 75-летия Победы можно уже сейчас. На прошлой неделе стартовал аналог акции «Бессмертный полк», проводимый в социальных сетях. Первым в республике, кто поделился историей о герое семьи с помощью социальной сети «Инстаграм», стал врио Главы Чувашии Олег Николаев. Вслед за ним о подвигах своего деда рассказал глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков. Присоединиться к реализации проекта очень легко: записать видео с рассказом о герое семьи и выложить запись в социальные сети с хештегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар.

29.04.2020

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