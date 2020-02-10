В прокуратуре города Чебоксары открыта «горячая линия» по вопросу обеспечения населения медицинскими масками и противовирусными лекарственными препаратами, а также соблюдения законности при ценообразовании на такие товары в аптечных организациях.

Вы можете сообщить информацию о нарушениях в указанной сфере с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по номеру телефона: 8(8352)62-02-80, а также на адрес электронной почты прокуратуры района: prokur27@21.mailop.ru.

По всем сообщениям прокуратурой в рамках своей компетенции будут проведены проверки и в случае необходимости будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений федерального законодательства.

10.02.2020

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