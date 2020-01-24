В Чувашии состоялось торжественное открытие Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Центр создан на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа с целью популяризации волонтерского движения, вовлечение молодежи республики в добровольчество и повышение компетентности населения в сфере безопасности. Об этом сообщает

На церемонии присутствовали министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике полковник Юрий Антонов, начальник республиканской поисково-спасательной службы МЧС Чувашии Николай Глухов. Они с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента торжественно перерезали красную ленточку.

В 2019 году Центр успел уже провести свыше 40 мероприятий по развитию, популяризации и повышению статуса добровольчества в сфере культуры безопасности с участием более 10 тысяч человек. Волонтеры организовали театрализованное представление «Осторожно! Пожар!» в детских садах, провели мастер-классы в школах, на общегородских и республиканских мероприятиях. Также проведены акции «Осторожно – огонь», «Осторожно – тонкий лед», республиканские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Научись спасать жизнь», «Юный спасатель». Разработаны и распространены памятки по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

24.01.2020

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