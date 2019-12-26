Сегодня в сквере им. Константина Иванова открыли первый экспонат будущего музея под открытом небом – скульптуру Ивану Грозному. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

В становлении и развитии Чебоксар многое связано с именем русского царя. В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Чувашия стала его частью.

Выступая с приветственным словом, митрополит Чебоксарский и Чувашский, Высокопреосвященнейший Владыка Варнава отметил: «Русский Царь Иван IV Грозный заложил в Чебоксарах основы православия. В 1555 году по его указу в Чебоксары прибыл первый архиепископ Казанский и Свияжский Гурий. В присутствии чебоксарцев он освятил город иконой Владимирской Божьей Матери, которая и по сей день охраняет чебоксарцев и представлена во Введенском соборе. По воле государя в Чебоксарах стали возводиться первые храмы – Введенский Собор и Троицкий монастырь. Мы верой сильны. Современные потомки и сегодня должны помнить духовные заповеди: живите в мире и согласии, творите добро!».

Участникам церемонии представлен исторический фильм о становлении Руси и комментарии историков о роли русского царя. Рассказано, что за время правления Ивана IV Грозного территория государства увеличилась в два раза, достигнув 5,4 млн кв.км. Численность населения выросла наполовину и приблизилась к 10 млн человек. Было построено 155 городов и крепостей, в том числе Чебоксарская крепость, которая имела важное стратегическое значение и была южным форпостом государства. Территория деревянного кремля была окружена с одной стороны Волгой, с другой — Чебоксаркой, с юга — высоким обрывом Ярилиной горы, а с запада был вырыт глубокий ров. Внутри кремля находились двор воеводы с приказной избой, казна, тюрьма, церкви, дома знатных горожан, стрельцов.

Как прокомментировала заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева, со временем в историческом центре города будет музей под открытым небом. Здесь располагалась Чебоксарская крепость и, как подтверждают историки, на этом месте была захоронена Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых: «Сегодня мы открыли первый экспонат будущего музея – скульптуру, изготовленную в мастерских галереи «Бронзовое чудо». Она является уникальным произведением искусства, отлитым из бронзы в Москве. Скульптор – Игорь Кондратович. Скульптура передана в дар городу Чебоксары меценатом Всеволодом Рощиным».

Рядом со скульптурой установлено информационное табло, которое также как и памятник оснащено подсветкой.

Фото администрации Чебоксар

26.12.2019

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