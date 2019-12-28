Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин проверил подготовку к открытию движения на проспекте Ивана Яковлева, где ведется масштабная реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает администрация столицы Чувашии, движение по пр. И. Яковлева открыто! Работы на объекте продолжатся зимой, верхним слоем асфальта подрядчики займутся весной 2020 года.

Напомним, реконструкция проспекта Ивана Яковлева поделена на три этапа. С сентября текущего года выполняется третий этап и частично первый. Завершатся же работы в октябре 2020 году реконструкцией участка дороги от улицы Ашмарина до Канашского шоссе. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 684 млн рублей. Контракт заключен с фирмой «Рэмисс».

В итоге количество полос увеличено до шести, оборудовано освещение, светофоры и пешеходные переходы. Тротуарная сеть будет построена в мае 2020 года.

Иван Моторин осмотрел участок реконструкции, указала на недочеты, препятствующие открытию движения на проспекте. В короткие сроки подрядчики устранили недоработки. Как отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, решение открыть движение без укладки верхнего слоя асфальта, было принято по обращениям жителей: «Это не торжественное открытие проспекта Ивана Яковлева после реконструкции. Сегодня мы возобновили движение во время строительных и дорожных работ, которые будут продолжаться до октября 2020 года».

28.12.2019

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