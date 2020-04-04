В Чебоксарах откроют 25 дежурных групп в детских садах

4 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Дополнительные группы в детских садах  Чебоксар откроются с 6 марта по решению столичного  оперативного штаба по коронавирусу.

Председатель штаба, глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков отметил, что с понедельника планируют выйти на работу сотрудники предприятий и организаций, работа которых возобновляется в связи с производственной необходимостью. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

В условиях текущей  эпидемиологической ситуации по заявлениям родителей принято решение из 125 детских садов открыть 24, организовать в них 25 дежурных групп. Начальник управления образования Дмитрий Захаров доложил, что родители оповещены, детские сады готовы к работе в полном объеме. Поступило 335 заявок от родителей.

4.04.2020

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