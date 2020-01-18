В столице Чувашии принято решение ограничить доступ горожан к открытым купелям с учетом прочности льда и устроенных деревянных трапов. В связи с относительно теплой погодой лёд недостаточно прочный и при большом скоплении людей может не выдержать нагрузки. Горожан просят с пониманием отнестись к повышенным мерам обеспечения безопасности и четко выполнять требования организаторов. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Таким образом, в районе Сосновского причала в Заволжье купели не будет, а у Свято-Троицкого мужского монастыря трафик движения будет минимальным, регулировать станут в зависимости от погоды.

Жители могут воспользоваться оборудованными местами при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских по пр. Тракторостроителей (организует церковь); в районе коттеджного посёлка Дубки. Кроме этого, мы обратились в Епархию, будет освящена вода в бассейнах спортивных школ, физкультурно-оздоровительных центров, общеобразовательных школ. Их можно посетить с 23:00 18 января до 20:00 19 января.

Вход для омовений свободный в следующие учреждения:

МБУ «СШ им. А.И. Тихонова», ул. Совхозная, 9

МБУ «СШ им. В.С. Соколова», ул. Кукшумская, 7

МБУ «СШ Спартак», ул. Гагарина, 40

МБОУ «Гимназия № 1», улица Эльгера, 24

МАОУ «Гимназия № 5», Президентский бульвар д.21, ул. Агакова, д. 6

МБОУ «Гимназия № 46», ул.Баумана, д.4

МАОУ «СОШ № 1», Ярославская, д.52, ул Строителей, д.7

МБОУ» СОШ № 37», пр. 9-ой Пятилетки, д.11

МБОУ «СОШ № 45», ул.Ахазова, 9а

МАОУ «СОШ № 59», ул. Лебедева, д. 13

МАОУ «СОШ № 61», ул. Чернышевского, д.16

МБОУ «НОШ № 2», ул. Ленинского Комсомола, д. 74

Также будет открыт ФОК «Бассейн ЧГПУ», ул. Пирогова, 25 А.

18.01.2020

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