В Чебоксарах объявлены конкурсы на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

20 января на портале Государственных закупок размещено 9 аукционов на приобретение 66 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. Прием заявок осуществляется до 2 марта.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам будут предоставлены по мере завершения аукционов и поступления квартир для данной категории граждан, в порядке очередности.

24.01.2020

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