В Чебоксарах ночью огонь повредил три автомобиля

3 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

В столице Чувашии сегодня ночью горел автомобиль и коридор в многоквартирном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В 1.30 сгорел легковой автомобиль Audi-A2 2001 года выпуска, припаркованный возле дома № 5 по улице Филиппа Лукина. Пламя также повредило две соседние машины – ВАЗ-1117 и Toyota-Corolla. Обстоятельства происшествия выясняются.

Той же ночью в столице пожар случился в многоквартирном доме № 5 по улице Кукшумская. Здесь огонь повредил дощатый ящик в общем коридоре на втором этаже. Из задымленных жилых помещений эвакуированы девять человек. Причина возгорания устанавливается.

С начала года в республике произошли 158 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 6,5 миллиона рублей. Огонь унес жизни восьми человек, еще 12 получили травмы. Спасены 27 человек.

3.03.2020

www.tavanen.ru

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