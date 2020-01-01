Новые дорожные знаки установлены на дорогах столицы Чувашии.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на местном проезде от пр. Мира вдоль дома №5А по пр. Мира будут установлены запрещающие дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена». Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Для обеспечения своевременной уборки дорог в соответствии с регламентом зимнего содержания и обеспечения безопасности дорожного движения по пр. Мира от кольцевого пересечения с пр. И. Яковлева вдоль дома №37 будут установлены запрещающие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 8.24 «Работает эвакуатор».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Ашмарина вдоль дома №33 (СОШ №28) от ул. Башмачникова до ул. Семашко будет введено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч.

1.01.2020

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