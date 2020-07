View this post on Instagram

Когда мы просим незамедлительно сообщать в полицию о нетрезвых водителях — мы стремимся не допустить беды. Страшно представить, сколько горя и слез мог принести этот пьяный человек за рулем этого, об столб уничтоженного автомобиля..А ведь все произошло в самом центре города. Наберите 102. Возможно спасете чью то жизнь.