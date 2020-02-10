В Чебоксарах подрядная организация, выполняющая реконструкцию проспекта Ивана Яковлева в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планирует ограничить движение на участке от ул. Ашмарина до рынка «Хевел» на 5-6 дней. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Сегодня на рабочей планерке заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов доложил, что планируется выполнить пересечки через дорожное полотно для устройства футляров подземных коммуникаций – ливневой канализации, водопровода, газопровода и наружного освещения. «Четыре перемычки удалось выполнить без закрытия движения, нужно сделать еще 8, планируем закрыть проезд с субботы, 15 февраля», – сказал он.

10.02.2020

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