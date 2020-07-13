В Чебоксарах на улице Репина засняли стадо кабанов

13 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах на улице Репина засняли стадо кабанов. Видео записано вчера ночью из машины. Об этом сообщает cheb.ru.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости