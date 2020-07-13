В Чувашский филиал Россельхозцентра требуются трактористы и специалисты в специализированную лабораторию, агрономы.
Тел. : 8(8352) 51-44-12.
20-366
Требуются монолитчики, плотники в Москву.
Проживание в бытовом городке, 3-х разовое питание.
Баня, душ. Вахтовый метод.
Все подробности по тел. : 8-927-868-00-09.
20-415
Организации СК « Альсер Строй» требуются работники (мужчины и женщины, студенты на период каникул) на благоустройство, дорожные работы. Соц. пакет, з/п от 25000 руб. Тел.: 67-47-72, 32-03-70, 8-919-666-33-24. г. Чебоксары, ул. Вурнарское шоссе,
Эл.почта — ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profil-tm.ru
Для бухгалтерии: просьба высылать газету и акт выполненных работ
ИП «Ширыбанов А.В.»
19-175
20-205
Продаю бычков (молодняк)
Мясо телятины,говядины-270 руб.
Сено. Доставка. Тел.: 8 987-126-30-07.
11-64.
Продам ПОРОСЯТ разных возрастов. Доставка.
Тел. 8-906-387-44-47;
8-927-863-97-60;
20-260
19-66
20-240
Продаю поросят. Доставка.
Тел. 8-909-303-55-14
20-265
Кольца колодцев ж/б
D-0,7; 1,0; 1,5.
Бурение колодцев, канализаций и скважин.
К/б блоки от производителя
20х20х40; 30х20х40; 12х20х40
Доставка.
Тел.: 8-902-327-82-52. 19-252
ПОРОСЯТА
Тел : 8-960-311-22-86;
8-960-304-52-90;
20-33
19-589
Продаю поросят. Доставка.
Тел. 8-906-387-43-91
20-264
Продаю поросят. Доставка.
Тел. 8-909-303-55-14
20-265
20-261
Продаю поросят. Доставка.
Тел. 8-906-387-43-91
20-264
Услуги
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ
пустотелых стен, полов, чердаков
и мансард ПЕНОИЗОЛОМ И ЭКОВАТОЙ.
Проверка тепловизером до и после работ.
Тел.: 8-919-669-16-66. СУПЕР СКИДКИ!!!
19-05.
Окна, двери, обшивка вагонкой и сайдингом. Качественно.
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Главный редактор — Вышинская В.А.
Адрес редакции: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 13. Тел./факс: 8(83540)2-12-59, 8 (8352) 20-10-71.
e-mail: tavan-en21@yandex.ru
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