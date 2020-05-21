Управлением муниципального контроля администрации города Чебоксары подано 20 исков о сносе незаконных объектов в частном секторе по ул. Лебедева города Чебоксары, площадь самовольного захвата муниципальных земельных участков превысила 64 сотки. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Согласно искам ответчики обязаны освободить более 64 соток (6 495 кв.м) муниципальных земельных участков, из них 15 исков связано не только с фактами самовольного захвата муниципальной земли, но также и с тем, что самовольно возведённые ограждения расположены на водопроводе диаметром 1 метр, находящемся в ведении АО «Водоканал», или непосредственно вблизи данного водопровода, что является грубым нарушением Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», может повлиять на сроки и качество аварийно-восстановительных работ в случае возникновения аварий.

Судом первой инстанций рассмотрено и удовлетворено 11 исков об освобождении более 47 соток (4702 кв.м.) муниципальной земли.

Например, 20.05.2020 Верховный суд Чувашской Республики отклонил апелляционную жалобу ответчиков, самовольно занявших 241 кв.м. муниципальной земли путем установки на ней без каких-либо разрешительных документов забора смешанного типа (металлического и бетонного), в том числе ограждающего территорию, где расположена часть указанного городского водопровода.

В стадии рассмотрения находится еще 9 гражданских дел, часть нарушений владельцами индивидуальных жилых домов устранена добровольно, часть материалов находится в стадии подготовки исков в суд.

По заданию главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова работа в данном направлении Управлением муниципального контроля продолжается.

К сведению администрация города Чебоксары сообщает, что средняя рыночная стоимость земельных участков в северо-западном районе города во 2 квартале 2020 года составляет порядка 500 тыс. руб. за 1 сотку.

Дома на улице Лебедева

21.05.2020

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