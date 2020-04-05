Если эпидемия коронавируса в Чувашии будет набирать обороты, то в республике необходимо иметь возможность развернуть не менее 500 коек. Сейчас в Чебоксарах они предусмотрены. Так, в Президентском перинатальном центре есть боксированные палаты, где смогут рожать инфицированные женщины. Такие же палаты есть в ГКБ № 1, в госпитале ветеранов (120 мест), и в Новочебоксарской больнице (50 мест). Но, кроме того, есть инфекционная больница в Канаше, инфекционное отделение в Вурнарской центральной районной больнице и в нескольких районных больницах. Об этом в интервью «Советской Чувашии» сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии Сергей Ефимов.

Он заверил, что в республике отличные инфекционисты с огромным опытом работы во время эпидемий особо опасных заболеваний.

«Течение Covid-19 может быть легким или средней тяжести и тяжелым. Увы, отличить легкую форму болезни от обычной простуды невозможно. Этот возбудитель из серии коронавирусов, с которыми мы уже знакомы и заражаемся ими каждый год. Нередко симптомы совпадают с симптомами гриппа: сухой кашель, затрудненное дыхание, повышение температуры, озноб. В некоторых случаях возникает диарея и рвота. Так, одного из жителей республики госпитализировали с подозрением на Covid-19, а у него оказалось тяжелое течение гриппа H1N1 (или свиного гриппа), что тоже могло окончиться печально. Но сейчас жизнь пациента вне опасности», — сказал Ефимов.

5.04.2020

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