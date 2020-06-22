Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах под колеса «Фольксваген Пассат» попал 48-летний мужчина. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

Пешехода с множественными переломами госпитализировали. По словам водителя иномарки,вовремя заметить человека ему помешал встречный грузовик.

22.06.2020

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