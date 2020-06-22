В Чебоксарах на пешеходном переходе сбит мужчина

22 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах под колеса  «Фольксваген Пассат» попал 48-летний мужчина. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии. 

Пешехода с множественными переломами госпитализировали. По словам водителя иномарки,вовремя заметить человека ему помешал встречный грузовик.

 

 

 

22.06.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости