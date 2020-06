View this post on Instagram

Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах под колеса а/м "VW Пассат" попал 48-летний мужчина. Пешехода с множественными переломами госпитализировали. По словам водителя иномарки,вовремя заметить человека ему помешал встречный грузовик. Всегда снижайте скорость перед пешеходными переходами!