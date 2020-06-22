Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах под колеса «Фольксваген Пассат» попал 48-летний мужчина. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.
Пешехода с множественными переломами госпитализировали. По словам водителя иномарки,вовремя заметить человека ему помешал встречный грузовик.
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Сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах под колеса а/м "VW Пассат" попал 48-летний мужчина. Пешехода с множественными переломами госпитализировали. По словам водителя иномарки,вовремя заметить человека ему помешал встречный грузовик. Всегда снижайте скорость перед пешеходными переходами!
22.06.2020
www.tavanen.ru
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