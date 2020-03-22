16-20 марта с городских территорий вывезено 1 880 тонн смета. В первом после зимы субботнике 21 марта приняло участие почти 5900 человек, в работах было задействовано 123 единицы техники. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Экологические акции прошли у всех 11 бань ОАО «Сывлах».

На субботники вышли работники детских садов и школ, учреждений культуры, физической культуры и спорта.

Коллектив АО «Дирекция гаражных хозяйств» выполнил уборку территорий гаражных формирований по ул.Кукшумская, производственной базе по Эгерскому бульвару, 4а.

АО «Дорэкс» очистил от зимнего мусора территорию от поворота на Metro до остановки «Текстильмаш» по Марпосадскому шоссе.

Работники АО «Горсвет» собрали опавшие листья и случайный мусор на ул. Хевешская.

МБУ «Управление экологии города Чебоксары» провел субботник рядом со своим учреждением на пр. Мира.

Трудовой коллектив АО «Водоканал» выполнил уборку прилегающей территории на ул. Якимовская, ул. Заовражная и Мясокомбинатскому проезду.

У объектов теплоснабжения МУП «Теплосеть» участники субботника вырубили поросли деревьев и собрали на вывоз случайный мусор.

Коллектив ОАО «ЧГЭС» собрал мусор и смет на части улицы Водопроводная, прилегающей к предприятию.

МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» навел порядок на территориях, прилегающих к снесенным зданиям по ул. Б. Хмельницкого, ул. Фучика, по ул. Ашмарина.

22.03.2020

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