Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему жителю города Чебоксары, являющемуся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, и 30-летнему жителю Свердловской области. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей первый признан виновным в совершении в организации незаконного собирания сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и покушении на организацию убийства по найму, а второй — в покушении на убийство по найму, а также в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов. Им соответственно назначено наказание в виде 9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, им обоим назначено дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено, что, в городе Чебоксары 42-летний злоумышленник из личной неприязни к своему знакомому, с которым они являлись соучредителями двух коммерческих организаций, в связи с неоднократными конфликтами между ними, с целью организации его убийства обеспечил с декабря 2016 по январь 2017 года сбор сведений о частной жизни этого бизнес-компаньона. Затем он организовал передачу указанной информации своему сообщнику, которому предложил за вознаграждение совершить убийство потерпевшего.

Вечером 25 декабря 2017 года в Северо-Западном районе города Чебоксары киллер встретился с потерпевшим, которому сообщил, что получил заказ на его убийство, но в случае, если тот передаст ему 50 тысяч рублей, то делать этого не будет, после чего с целью облегчения совершения преступления заманил его в безлюдное место, где произвел в потерпевшего один выстрел из обреза ружья, однако промахнулся, поскольку его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Чувашской Республике. В результате спецоперации злоумышленник был обезврежен, несмотря на оказанное им вооруженное сопротивление, никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал. Орудие преступления изъято.

Причастность депутата к инкриминированным ему деяниям удалось установить в ходе расследования уголовного дела, первоначально возбужденного в отношении исполнителя указанного особо тяжкого преступления. В рамках установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу следователями СУ СК России по Чувашской Республике проведен большой комплекс следственных действий, в том числе назначено и проведено более 10-ти судебных экспертиз (баллистические, почерковедческие, фоноскопическая, комплексная портретная и фототехническая, компьютерно-технические, генетические и трасологическая).

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

28.01.2020

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