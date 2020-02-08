Сегодня вечером на Московском проспекте (вблизи остановки «Улица Кривова») в Чебоксарах загорелся легковой автомобиль. Для тушения потребовалась помощь спасателей. Видео публикует портал zarulem.ws
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А в вашем багажнике есть огнетушитель? После того, как закончите обсуждать тут недостатки и преимущества разных моделей огнетушителей — просто пойдите и купите его. Это важно. И не бросайте друг друга в беде на дороге. Тем кто пытался потушить это авто сегодня — большое человеческое спасибо!
7.02.2020
www.tavanen.ru
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