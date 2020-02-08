В Чебоксарах на Московском проспекте горел автомобиль

8 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня вечером на Московском проспекте (вблизи остановки «Улица Кривова») в Чебоксарах загорелся легковой автомобиль. Для тушения потребовалась помощь спасателей.   Видео публикует портал zarulem.ws 

 

 

 

 

7.02.2020

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