В Калининском районе города Чебоксары глава администрации Яков Михайлов с сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по г.Чебоксары и Государственного комитета ЧР по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций провели рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции.

По статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» составлено 3 протокола.

Санкции данной статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от тридцати тысяч по пятидесяти тысяч рублей; на юридические лица от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Об этом сообщает администрация Калининского района столицы Чувашии.

В ходе рейда представители органов власти пpoвeли paзъяcнитeльнyю бeceдy c нecoвepшeннoлeтними, зaпиcaли иx aдpeca пpoживaния и пpoвoдили до зaкoнных пpeдcтaвитeлей, тo ecть poдитeлей.

Напомним, что вчера принято решение утвердить перечень должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.04.2020

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