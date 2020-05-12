В рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г. с 12 мая в Чебоксарах будут проводиться гидравлические испытания сетей. Эти работы проводятся для того, чтобы зимой в квартирах не происходило неприятных сюрпризов в виде разрыва трубы, протекания радиаторов, утечки в местах соединения запорной арматуры, проводятся гидравлические испытания и промывка сетей. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

В связи с производственной необходимостью в ряде чебоксарских домов уже на этой неделе будет временно ограничена подача горячей воды:

29-Ц (Сельхозакадемия, К.Маркса, 29) 13-14 мая Ярославская, 44, 48. Карла Маркса,27, 29, 29б. Дзержинского, 19. 21-Ц (Буревестник, Восточный пос.) 14-15 мая Восточный поселок, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13а, 17, 18, 19, 20 12-Ю (ГПТУ- 4, Ашмарина, 44а) 12-14 мая Ашмарина, 23, 25, 25/1, 34, 34а, 34д, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 52, 52/1, 54, 54а. Башмачникова, 29, 33, Волкова, 6, 8. Кременского, 30, 32, 34. Крупской, 3, 5, 9, 9а. 13-Ю (МВД, Р. Зорге, 8) 12-14 мая Ашмарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 15, 16, 18, 19. Никитина, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19. Пржевальского, 3, 5, 7, 9, 13. Р. Зорге, 1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1. Яблочкова, 4, 8/2, 10/3, 12, 14. Сапожникова, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28. Магницкого, 14 46-Ю Эгерский б-р,46 14 -15 мая Эгерский б-р,44,46,48 26-Ю (пл. Скворцова, Аэропорт) 12-14 мая пл. Скворцова, 1, 3,4, 5, 6. 27-Ю (поселок Лапсары, ул.Совхозная,16 в) 12-14 мая Совхозная, 1, 1а, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 9в, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 21/1, 23, 23а, 25. 28-Ю (Керамзитовый проезд, 16) 14-15 мая Березовый пр., 4, 6 29-Ю (Канашское ш., 8) 14-15 мая Канашское шоссе, 1, 29, 31. 30-Ю (Совхозная, 2а) 14-15 мая Совхозная, 2/3 2-К (ст. Чебоксары-2) 13 мая Дубравная, 1, 3. Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5. Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 56-К (ул. Богдана Хмельницкого, 56) 14-15 мая Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а. Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50. Кутузова, 48, 54, 77. Ушакова, 23, 29, 66. Котовского, 24, 30. Щорса, 42а 7-К (Баня №7, Богдана Хмельницкого, 42) 12-13 мая Короленко, 8, 10, 12, 14, 45. Пугачева, 33. Б. Хмельницкого, 37А, 42а, 40а. Ватутина, 48а 5-К (ул. Короленко, 22) 12 мая Короленко,16, 18, 22, 20. 12-К (Школа № 12, Коммунальная слобода 12 мая Короленко, 2. К. Слобода, 23, 25. 3-К (Б. Хмельницкого,3Г) 14 мая ул.Б.Хмельницкого,3,3а,3б,3в. 25-К (ул. Гражданская, 25) 12 мая Гражданская, 25, 25а. 10-М (Пирогова,10) 12-14 мая Московский, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 31б, 31в. Парк 500 – летия г. Чебоксары. Анисимова, 10, 2, 4, 6, 8. Пирогова, 10, 10а, 10в, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8а. С. Михайлова, 1. Урукова, 1, 1/1, 1а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1, 2, 24, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9 33-М (Стройтехникум, Московский пр.) 12-14 мая Московский, 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43. Пирогова, 28, 30. Урукова, 18а 34-М (Горбольница БСМП) 12-14 мая Московский, 45, 47, 47в, 47и, 47е. Пирогова, 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9. 4-С (Районная котельная СЗПР) 12-14 мая М.Горького,1,10,10/1,11,11а,12,13/1,13/22,15,19,2а,21,23,25,26,27,27/1,27а,28,28/1,3,30,31,32/25,33,36/1,37,38/2,39,3в,40/1,41,43,45,47,47б,49,5/1,5/2,5а,51,7,7а,9,9а,пр.Московский,10,11,11а,12,14,15,15/1,15а,15б,15в,15г,15д,15ж,15и,15к,15м,15у,15ф,16,17/1,17а,18,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/8,19/9,19/6,19/7,19,2,20,20а,3,3з,3д,34/2,35б,36,38,38/1,38/2,38/3,38а,38с,41/1,42,44,46,48,5,50,50/1,50/2,52,52а,54,54/2,7,8,9,9/1,9/2,9/5,9а,9б,9в,9д,9е,9з,9к,9л,9м,9н,ул.139 стр.дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16,18,20,22,3,4,5,6,7,7а,8,9,ул.Афанасьева,1,10,11,12,13,15,17,3,4,5,6,6/1,7,7/1,8,9,9/1,9/2,9/4,9/5,9/6,9а,9в,ул.Ахазова1,1а,11,13,2,2б,3,3а,5,5а,6,7,8,9,9а,ул.Водопроводная,16а,2а,2б,2в,2г,2е,2ж,2з,20,22,22/1,7,ул.Гузовского,1,10,11,12/15,13,13а,14,15,16,17,17а,18,18а,19,20,21,21/1,21а,22,23,23а,24,26,28,3,3/1,3а,30/32,34,36,38,4,4а,4б,40,42,5,6,6а,7,8,9,ул.Игнатьева,11/14,4,7,9,ул.К.Иванова,76,78,79/16,80а,80б,81,81/1,82,83,84,84/1,85,86,87,88,96,96/1,96/2,98,98а,ул.Красина,1,10,12,14,16,2,3,4,5,7а,8,ул.Лебедева,3а,7б,1,1а,11,13,15,17,19,19а,20,21,22а,23,25,25а,3,5,7,9,ул.М.Павлова,10,10а,10б,11,11а,12,12а,12б,13,14,16,18,19,19/1,19а,2,2/1,2в,20,21,22,23,24,25,25а,25б,26,28,29,29б,2а,3,30,31,32,33,33а,34,35,36,37,38,4,4/1,40,40а,42,42а,42б,46,46а,46с,48,5,50/1,52,54,56,56а,56б,58,58а,6,6а,60,62,62а,62б,64,66,68,7,7а,8,9,39,41,43,74,76,76/1,78ул.Пирогова,1,14,16,16/1,16а,18,18/1,18б,2,2/1,20,20а,22,24,26,4,4в,4/1,4/2,4а,6,8/2,ул.С.Ислюкова,16,16а,ул.С.Михайлова,3,ул.Сверчкова,15,2,4,6,8,8б,ул.Т.Кривова,10,11,12,12а,13,13а,14,14а,15,15а,16,17,18,19,19а,20,21,22,22/1,3,4,4а,5,6,6а,6в,6д,6б,7,7/1,8,8/1,9,ул.Талвира,10,12,14,16,20,22,28,30,32,4,6,8,ул.Университетская,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,5,7,9,9/1,10,1,14,14а,16,18,2,2/1,20,20/1,22,28,30,34,34/1,34а,36,38,4,4а,43а,49,7/1,7/2,7а,8,ул.Урукова,16,18,19,19а,ул.Эльгера,1,10,10а,10б,11,11/1,12,13,13а,14,15а,16,17,18,19,2,20,22,24,26,28,3,30,32,32а,34,4,5,6,7,7а,8,9,б-р Юности,10, 10а, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19а, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 5/1, 5/1б, 6, 8, 9,ул.Надежды,19, Ядринское шоссе,1/40,3,3а ЦТП-4 (б-р Юности, 5а) ЦТП-3 (ул. Лебедева, 19б) ЦТП «Волжский» (ул. Сверчкова, 8б) ЦТП «Я-Алм» (ул.М.Горького,19а) ЦТП-30м (ул. Пирогова, 16а) 12-14 мая Потребители от котельной 4-С 2-3 (п. Сосновка школа-больница пер. Школьный, 2а) 12 мая Биржевая, 7б, 8б, 14. пер. Школьный, 1, 2. Хвойная 1а 3-3 (п. Сосновка Белые дома, Сосновская, 57б) 13 мая Сосновская, 36а, 47а, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71 4-3 (п. Октябрьский ул. Центральная) 14 мая Песчаная, 1, 1а, 3, 4а. Центральная, 1а, 2, 2а, 6. Лесхозная, 19, 22, 24.

На следующей неделе, с 19 по 21 мая гидравлические испытания и промывка тепловых сетей будет проходить по контуру Чебоксарской ТЭЦ- 2 и по контуру Чапаевского завода.