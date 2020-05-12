В рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г. с 12 мая в Чебоксарах будут проводиться гидравлические испытания сетей. Эти работы проводятся для того, чтобы зимой в квартирах не происходило неприятных сюрпризов в виде разрыва трубы, протекания радиаторов, утечки в местах соединения запорной арматуры, проводятся гидравлические испытания и промывка сетей. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
В связи с производственной необходимостью в ряде чебоксарских домов уже на этой неделе будет временно ограничена подача горячей воды:
|29-Ц (Сельхозакадемия, К.Маркса, 29)
|13-14 мая
|Ярославская, 44, 48. Карла Маркса,27, 29, 29б. Дзержинского, 19.
|21-Ц
(Буревестник, Восточный пос.)
|14-15 мая
|Восточный поселок, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13а, 17, 18, 19, 20
|12-Ю
(ГПТУ- 4, Ашмарина, 44а)
|12-14 мая
|Ашмарина, 23, 25, 25/1, 34, 34а, 34д, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 52, 52/1, 54, 54а. Башмачникова, 29, 33, Волкова, 6, 8. Кременского, 30, 32, 34. Крупской, 3, 5, 9, 9а.
|13-Ю
(МВД, Р. Зорге, 8)
|12-14 мая
|Ашмарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 15, 16, 18, 19. Никитина, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19. Пржевальского, 3, 5, 7, 9, 13. Р. Зорге, 1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1. Яблочкова, 4, 8/2, 10/3, 12, 14. Сапожникова, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28. Магницкого, 14
|46-Ю Эгерский б-р,46
|14 -15 мая
|Эгерский б-р,44,46,48
|26-Ю
(пл. Скворцова, Аэропорт)
|12-14 мая
|пл. Скворцова, 1, 3,4, 5, 6.
|27-Ю (поселок Лапсары, ул.Совхозная,16 в)
|12-14 мая
|Совхозная, 1, 1а, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 9в, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 21/1, 23, 23а, 25.
|28-Ю (Керамзитовый проезд, 16)
|14-15 мая
|Березовый пр., 4, 6
|29-Ю
(Канашское ш., 8)
|14-15 мая
|Канашское шоссе, 1, 29, 31.
|30-Ю
(Совхозная, 2а)
|14-15 мая
|Совхозная, 2/3
|2-К
(ст. Чебоксары-2)
|13 мая
|Дубравная, 1, 3. Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5.
Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2
|56-К (ул. Богдана Хмельницкого, 56)
|14-15 мая
|Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а. Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50. Кутузова, 48, 54, 77. Ушакова, 23, 29, 66. Котовского, 24, 30. Щорса, 42а
|7-К
(Баня №7, Богдана Хмельницкого, 42)
|12-13 мая
|Короленко, 8, 10, 12, 14, 45. Пугачева, 33. Б. Хмельницкого, 37А, 42а, 40а. Ватутина, 48а
|5-К
(ул. Короленко, 22)
|12 мая
|Короленко,16, 18, 22, 20.
|12-К
(Школа № 12, Коммунальная слобода
|12 мая
|Короленко, 2.
К. Слобода, 23, 25.
|3-К (Б. Хмельницкого,3Г)
|14 мая
|ул.Б.Хмельницкого,3,3а,3б,3в.
|25-К
(ул. Гражданская, 25)
|12 мая
|Гражданская, 25, 25а.
|10-М
(Пирогова,10)
|12-14 мая
|Московский, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 31б, 31в. Парк 500 – летия г. Чебоксары. Анисимова, 10, 2, 4, 6, 8. Пирогова, 10, 10а, 10в, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8а. С. Михайлова, 1. Урукова, 1, 1/1, 1а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1, 2, 24, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9
|33-М (Стройтехникум, Московский пр.)
|12-14 мая
|Московский, 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43. Пирогова, 28, 30. Урукова, 18а
|34-М
(Горбольница БСМП)
|12-14 мая
|Московский, 45, 47, 47в, 47и, 47е.
Пирогова, 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9.
|4-С
(Районная котельная СЗПР)
|12-14 мая
|М.Горького,1,10,10/1,11,11а,12,13/1,13/22,15,19,2а,21,23,25,26,27,27/1,27а,28,28/1,3,30,31,32/25,33,36/1,37,38/2,39,3в,40/1,41,43,45,47,47б,49,5/1,5/2,5а,51,7,7а,9,9а,пр.Московский,10,11,11а,12,14,15,15/1,15а,15б,15в,15г,15д,15ж,15и,15к,15м,15у,15ф,16,17/1,17а,18,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/8,19/9,19/6,19/7,19,2,20,20а,3,3з,3д,34/2,35б,36,38,38/1,38/2,38/3,38а,38с,41/1,42,44,46,48,5,50,50/1,50/2,52,52а,54,54/2,7,8,9,9/1,9/2,9/5,9а,9б,9в,9д,9е,9з,9к,9л,9м,9н,ул.139 стр.дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16,18,20,22,3,4,5,6,7,7а,8,9,ул.Афанасьева,1,10,11,12,13,15,17,3,4,5,6,6/1,7,7/1,8,9,9/1,9/2,9/4,9/5,9/6,9а,9в,ул.Ахазова1,1а,11,13,2,2б,3,3а,5,5а,6,7,8,9,9а,ул.Водопроводная,16а,2а,2б,2в,2г,2е,2ж,2з,20,22,22/1,7,ул.Гузовского,1,10,11,12/15,13,13а,14,15,16,17,17а,18,18а,19,20,21,21/1,21а,22,23,23а,24,26,28,3,3/1,3а,30/32,34,36,38,4,4а,4б,40,42,5,6,6а,7,8,9,ул.Игнатьева,11/14,4,7,9,ул.К.Иванова,76,78,79/16,80а,80б,81,81/1,82,83,84,84/1,85,86,87,88,96,96/1,96/2,98,98а,ул.Красина,1,10,12,14,16,2,3,4,5,7а,8,ул.Лебедева,3а,7б,1,1а,11,13,15,17,19,19а,20,21,22а,23,25,25а,3,5,7,9,ул.М.Павлова,10,10а,10б,11,11а,12,12а,12б,13,14,16,18,19,19/1,19а,2,2/1,2в,20,21,22,23,24,25,25а,25б,26,28,29,29б,2а,3,30,31,32,33,33а,34,35,36,37,38,4,4/1,40,40а,42,42а,42б,46,46а,46с,48,5,50/1,52,54,56,56а,56б,58,58а,6,6а,60,62,62а,62б,64,66,68,7,7а,8,9,39,41,43,74,76,76/1,78ул.Пирогова,1,14,16,16/1,16а,18,18/1,18б,2,2/1,20,20а,22,24,26,4,4в,4/1,4/2,4а,6,8/2,ул.С.Ислюкова,16,16а,ул.С.Михайлова,3,ул.Сверчкова,15,2,4,6,8,8б,ул.Т.Кривова,10,11,12,12а,13,13а,14,14а,15,15а,16,17,18,19,19а,20,21,22,22/1,3,4,4а,5,6,6а,6в,6д,6б,7,7/1,8,8/1,9,ул.Талвира,10,12,14,16,20,22,28,30,32,4,6,8,ул.Университетская,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,5,7,9,9/1,10,1,14,14а,16,18,2,2/1,20,20/1,22,28,30,34,34/1,34а,36,38,4,4а,43а,49,7/1,7/2,7а,8,ул.Урукова,16,18,19,19а,ул.Эльгера,1,10,10а,10б,11,11/1,12,13,13а,14,15а,16,17,18,19,2,20,22,24,26,28,3,30,32,32а,34,4,5,6,7,7а,8,9,б-р Юности,10, 10а, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19а, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 5/1, 5/1б, 6, 8, 9,ул.Надежды,19, Ядринское шоссе,1/40,3,3а
|ЦТП-4 (б-р Юности, 5а)
ЦТП-3 (ул. Лебедева, 19б)
ЦТП «Волжский»
(ул. Сверчкова, 8б)
ЦТП «Я-Алм»
(ул.М.Горького,19а)
ЦТП-30м (ул. Пирогова, 16а)
|12-14 мая
|Потребители от котельной 4-С
|2-3 (п. Сосновка школа-больница пер. Школьный, 2а)
|12 мая
|Биржевая, 7б, 8б, 14.
пер. Школьный, 1, 2. Хвойная 1а
|3-3 (п. Сосновка
Белые дома, Сосновская, 57б)
|13 мая
|Сосновская, 36а, 47а, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71
|4-3 (п. Октябрьский
ул. Центральная)
|14 мая
|Песчаная, 1, 1а, 3, 4а. Центральная, 1а, 2, 2а, 6. Лесхозная, 19, 22, 24.
На следующей неделе, с 19 по 21 мая гидравлические испытания и промывка тепловых сетей будет проходить по контуру Чебоксарской ТЭЦ- 2 и по контуру Чапаевского завода.
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