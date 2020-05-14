В конце апреля вступило в законную силу решение Московского районного суда г. Чебоксары об утрате права пользования жилым помещением должника-нанимателя, имевшего просроченную задолженность свыше 200 000 руб. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

В соответствии с договором социального найма своевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги является Вашей обязанностью, ненадлежащее исполнение которой влечет недополучение местным бюджетом доходов, а также оказание услуг управляющими организациями ненадлежащего качества.

У семей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях, есть возможность заключить со своей управляющей организацией соглашение о реструктуризации образовавшейся задолженности. Нанимателям, заключившим такое соглашение и надлежащим образом, исполняющим его условия, учреждение дает возможность погашения долга.

14.05.2020

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