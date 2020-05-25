На прошлой неделе сотрудники Калининского районного отдела судебных приставов города Чебоксары Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии взыскали свыше 600 тысяч рублей. На протяжении трех лет эту сумму накопил индивидуальный предприниматель из Чебоксар. Решить вопрос с крупным долгом помог арестованный автомобиль мужчины, который в ближайшее время сотрудники службы планировали реализовать. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

Львиная доля этой суммы — порядка 300 тысяч рублей составила задолженность перед физическими лицами, оказывавшими мужчине услуги по кредитованию. Также значительная сумма числилась перед фондом социального страхования и федеральной налоговой службой.

На момент внесения задолженности сумма исполнительского сбора превысила 140 тысяч рублей.

25.05.2020

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