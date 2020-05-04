В рамках исполнительного производства о взыскании с 42-летнего гражданина алиментных платежей на содержание 17-летнего сына в Чебоксарах приставы наложили арест на транспортное средство «Volkswagen Jetta». Хотя мужчина знал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, должник производил оплату незначительными суммами, в связи с чем образовалась задолженность свыше 400 тысяч рублей. После наложения ареста на автомобиль мужчина продолжил фактически игнорировать свои родительские обязанности и не предпринял мер для погашения образовавшейся задолженности. В результате имущество было передано на принудительную реализацию. Денежные средства, поступившие на депозитный счет отдела по взысканию алиментных платежей по г. Чебоксары, в установленные законом сроки перечислены взыскателю. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.
Отделу судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г. Чебоксары в результате принимаемых мер в отношении должников, обязанных выплачивать алименты, с начала 2020 года удалось перечислить взыскателям свыше 4,5 миллионов рублей.
4.05.2020
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