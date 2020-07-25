Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 22-хлетнего жителя Московской области в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере и покушение на сбыт наркотических средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В июле-августе 2019 года житель Московской области по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, осуществляющие связь посредством сети интернет, приехал в г. Чебоксары, где, забрав из тайника оптовую партию наркотического средства – N – метилэфедрона в крупном размере, в съемной квартире расфасовал ее в полимерные свертки. По договоренности с неустановленным лицом подсудимый эту же партию уже расфасованных наркотиков перепрятал в специально оборудованный им тайник в лесном массиве г. Чебоксары. Предварительно сфотографировав место расположения тайника, молодой человек по сети интернет передал его координаты своему сообщнику для последующего сбыта наркозависимым лицам. Неустановленное лицо в сговоре с подсудимым и другими закладчиками наркотических средств оборудовал в лесном массиве г. Чебоксары несколько новых тайников, в которые разместил по одному свертку с наркотическим средством и в последующем за денежное вознаграждение передал место расположения одного из тайников с наркотиком жителю г. Чебоксары, страдающему наркозависимостью. Покупатель употребить наркотическое средство не смог, так как был задержан сотрудниками полиции в указанном лесном массиве и впоследствии был осужден за приобретение наркотического средства без цели сбыта. В ходе предварительного расследования уголовного дела удалось установить жителя Московской области, участвовавшего в сбыте наркотиков в сговоре с неустановленным лицом.

Суд согласившись с позицией государственного обвинителя по квалификации и наказанию, постановил приговор, назначил молодому человеку наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.